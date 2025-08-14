Гендиректор «Авангарда» о сборах в Петербурге: «Лучший город на земле в хорошую погоду. Плюс здесь наши спонсоры, акционеры. Дай Бог, станет традицией»

Гендиректор «Авангарда» объяснил, почему клуб проводит своры в Санкт-Петербурге.

– Чем обусловлен выбор Санкт‑Петербурга для проведения сборов?

– Локация выбрана по нескольким причинам. Мы убеждены, что в хорошую погоду это лучший город на земле.

Условия для тренировок отличные. Все наши пожелания учитываются. Плюс наши главные спонсоры, акционеры находятся здесь. Плюс логистика. Если прилетают новички, можно провести медосмотр.

– Это может стать традицией?

– Мы не против. Дай Бог, все хорошо пройдет и станет традицией. Никаких противопоказаний нет, – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .