Гендиректор «Авангарда» о сборах в Петербурге: «Лучший город на земле в хорошую погоду. Плюс здесь наши спонсоры, акционеры. Дай Бог, станет традицией»
Гендиректор «Авангарда» объяснил, почему клуб проводит своры в Санкт-Петербурге.
– Чем обусловлен выбор Санкт‑Петербурга для проведения сборов?
– Локация выбрана по нескольким причинам. Мы убеждены, что в хорошую погоду это лучший город на земле.
Условия для тренировок отличные. Все наши пожелания учитываются. Плюс наши главные спонсоры, акционеры находятся здесь. Плюс логистика. Если прилетают новички, можно провести медосмотр.
– Это может стать традицией?
– Мы не против. Дай Бог, все хорошо пройдет и станет традицией. Никаких противопоказаний нет, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
