Ги Буше об «Авангарде»: «Хотим не эгоистичных игроков, кто работает на команду, а не на себя. Нам нужны те, кто хотят стать лучшими, уходят из зоны комфорта»

Ги Буше заявил, что «Авангарду» не нужны эгоистичные игроки.

– Какие хоккеисты должны быть в вашей команде?

– В первую очередь, мы хотим талантливых игроков. Также ищем тех, кто не был бы эгоистичным, кто работает на команду, а не на себя. Наш капитан [Дамир Шарипзянов ], например, всегда думает о команде.

Также Наиль Якупов – отличный пример игрока с высокими ценностями. Нам нужны игроки, которые хотят стать лучшими, которые уходят из зоны комфорта.

Также хотел бы выразить благодарность генеральному менеджеру, это профессионал, не эгоистичный человек. Нам нужны профессионалы на льду и те, которые обладает хорошими человеческими качествами, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .