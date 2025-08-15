Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера. Он тренирует команду университета Пенсильвании, куда перешел фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна
Гай Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера.
57-летний специалист возглавляет команду университета Пенсильвании. В минувшем сезоне его команда впервые в истории вошла в четверку лучших в национальном чемпионате, сыграв в решающем этапе (Frozen Four).
В межсезонье к команде присоединился 17-летний канадский нападающий Гэвин Маккенна – главный фаворит драфта НХЛ-2026.
Сборная, составленная из игроков NCAA, впервые в истории выступит на Кубке Шпенглера.
Также в 97-м розыгрыше международного турнира примут участие швейцарские клубы «Давос» и «Фрибур» (действующий чемпион), чешская «Спарта», финский ХИФК и сборная Канады.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
