Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера. Он тренирует команду университета Пенсильвании, куда перешел фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна

Гай Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера.

57-летний специалист возглавляет команду университета Пенсильвании. В минувшем сезоне его команда впервые в истории вошла в четверку лучших в национальном чемпионате, сыграв в решающем этапе (Frozen Four).

В межсезонье к команде присоединился 17-летний канадский нападающий Гэвин Маккенна – главный фаворит драфта НХЛ-2026.

Сборная, составленная из игроков NCAA, впервые в истории выступит на Кубке Шпенглера.

Также в 97-м розыгрыше международного турнира примут участие швейцарские клубы «Давос» и «Фрибур» (действующий чемпион), чешская «Спарта», финский ХИФК и сборная Канады.