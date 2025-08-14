Проспект «Вашингтона» Хатсон: «Если останусь в NCAA еще на два-три года, меня это устроит. Я не спешу – нельзя стать хуже, играя в студенческой лиге»

Коул Хатсон из «Вашингтона» заявил, что может остаться в NCAA на несколько лет.

«Кэпиталс » выбрали защитника во втором раунде драфта НХЛ-2024. В прошлом сезоне он набрал 48 (14+34) очков за 39 матчей в составе университета Бостона.

Хатсон также стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира-2025 – 3+8 за 7 матчей при полезности «плюс 11».

«Главная причина, по которой я возвращаюсь в университет – это желание выиграть национальный чемпионат. Я никуда не спешу. Ты не можешь стать хуже, играя в студенческой лиге.

Я просто буду наслаждаться моментом, и если останусь еще на два-три года, меня это вполне устроит.

Звучит как клише, но профессионалом нужно стать еще до того, как стать профессионалом. Маленькие детали: рано приходить в зал, рано выходить на лед, направлять команду, когда ей это нужно, поддерживать в ответственные моменты.

Такие мелочи выделят тебя на фоне остальных», – сказал Коул Хатсон .

Он также заявил, что поддерживает постоянный диалог с братом Лэйном Хатсоном из «Монреаля».

«Мы с ним обмениваемся опытом круглый год. Начало прошлого сезона выдалось для меня тяжелым. Я всегда обращался к нему за советом.

Он звонил мне после каждой игры, в которой я чувствовал, что действовал не очень хорошо, и я отвечал ему тем же. Для этого и нужны братья», – добавил проспект «Вашингтона».

Хэгенс останется на сезон в Бостонском колледже. Форварда выбрал «Бостон» под 7-м номером драфта НХЛ-2025