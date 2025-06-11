Сборная главной студенческой лиги США примет участие в Кубке Шпенглера-2025. Это произойдет впервые в 102-летней истории турнира

Сборная студенческой лиги США сыграет на Кубке Шпенглера-2025.

Оргкомитет традиционного рождественского турнира в швейцарском Давосе подтвердил участие сборной NCAA.

Это первый случай за 102-летнюю историю турнира, когда в Швейцарию приедет сборная студенческой лиги. В 1981 году в турнире участвовала команда университета Миннесоты, в 1982-м – команда университета Северной Дакоты.

В состав команды войдут игроки, представляющие учебные заведения, которые соревнуются в главном дивизионе NCAA (64 команды).

Напомним, что начиная с сезона-2025/26 в студенческом чемпионате США могут выступать хоккеисты, ранее игравшие за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL).

Также в 97-м розыгрыше Кубка Шпенглера примут участие швейцарские клубы «Давос» и «Фрибур» (действующий чемпион), чешская «Спарта», финский ХИФК и сборная Канады.

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