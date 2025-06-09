Сборная студенческой лиги США может сыграть на Кубке Шпенглера-2025

Сборная студенческой лиги США может сыграть на Кубке Шпенглера.

По данным Usho, планируется участие сборной NCAA в традиционном рождественском турнире в швейцарском Давосе .

Студенческие команды из США не выступали на турнире с начала 1980-х.

В состав команды войдут игроки, представляющие учебные заведения, которые соревнуются в главном дивизионе NCAA.

Участие сборной в международном турнире стало возможным за счет изменения устава NCAA в 2024 году. Было сделано исключение из правила, запрещающего игрокам колледжей выступать за другие команды (не считая национальных сборных) в течение учебного года.

Напомним, что начиная с сезона-2025/26 в студенческом чемпионате США могут выступать хоккеисты, ранее игравшие за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL).

Уже известно, что в 97-м розыгрыше Кубка Шпенглера примут участие швейцарские клубы «Давос» и «Фрибур» (действующий чемпион), чешская «Спарта », финский ХИФК и сборная Канады .

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