Хэгенс останется на сезон в Бостонском колледже. Форварда выбрал «Бостон» под 7-м номером драфта НХЛ-2025

Седьмой номер драфта-2025 Джеймс Хэгенс не перейдет в НХЛ в следующем сезоне.

Форвард Бостонского колледжа объявил, что останется еще на год в NCAA. На минувшем драфте НХЛ его выбрал «Бостон».

«Не нужно торопить процесс. Это не спринт, а марафон. Нет причин спешить, у каждого свой график», – прокомментировал решение Джеймс Хэгенс.

В прошлом сезоне он провел 37 игр в студенческом чемпионате США и набрал 37 (11+26) очков при полезности «плюс 21».

18-летний нападающий также выиграл молодежный чемпионат мира-2025 со сборной США до 20 лет. В активе Хэгенса было 9 (5+4) очков в 7 играх на турнире.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Скотта Маклафлина
