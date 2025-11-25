  • Спортс
  Окулов о том, что не играл в НХЛ: «Чуть-чуть жалею. Может, в 33 или 34 года позовут, но это маловероятно»
Окулов о том, что не играл в НХЛ: «Чуть-чуть жалею. Может, в 33 или 34 года позовут, но это маловероятно»

Константин Окулов о том, что не играл в НХЛ: чуть-чуть жалею.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов заявил, что немного жалеет о том, что не поиграл в НХЛ.

30-летний форвард трижды брал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Он провел в FONBET КХЛ 682 матча с учетом плей-офф и набрал 471 (179+292) очко.

– Сейчас вам 30 лет. Именно в этом возрасте Вадим Шипачев предпринимал попытку уехать за океан. У вас такие мысли вообще не возникают?

– После трехлетнего контракта, если кто-нибудь предложит – подумаем (смеется). Когда уже было предложение от «Авангарда», об Америке особо речи не шло. Плюс после такого сезона – который был 50% плохим и 50% хорошим – я думаю, тяжело было думать об НХЛ.

Я пытался сосредоточиться на том, что реально получалось: где дают доверие и где руководство заинтересовано; не хотел ничего менять.

– Нет чувства, что пропустили что-то очень интересное в карьере?

– Наверное, я чуть-чуть жалею об этом. Может быть, где-то еще маленький шанс подвернется – в 33 или 34 года позовут. Но это маловероятно. Чуть-чуть можно пожалеть об этом, когда подумаешь глобально. Но если говорить о старости лет, я не думаю, что буду об этом сильно жалеть.

Я всегда находился в хороших коллективах; семья всегда была рядом. Я все равно играл в хоккей – в хорошей лиге с хорошими партнерами. Мне удалось поиграть с крутыми ребятами.

Еще поиграю с крутыми хоккеистами в будущем. Так что сильного сожаления о том, что буду вспоминать и жалеть из-за этого – я думаю, нет, – сказал Окулов.

Потуральски о любимом блюде русской кухни: «Сырники. Борщ и пельмени? Ну, такое. Еда в России везде прекрасна»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
