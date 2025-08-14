  • Спортс
Генменеджер «Авангарда» о Маклауде: «Его агенты консультируются с НХЛ. Он попросил 2 недели на решение вопросов. В понедельник этот срок истечет, и мы еще раз свяжемся с Майклом»

Алексей Сопин высказался о возможном возвращении Майкла Маклауда в «Авангард».

Ранее суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду».

– Прояснилась ли ситуация с Майклом Маклаудом?

– Когда мы общались в последний раз, он попросил две недели на решение своих вопросов. Там его агенты консультируются с НХЛ, и как раз они тогда просили этот срок, чтобы понять, разрешат ли Маклауду там играть.

В ближайший понедельник эти две недели истекут, и тогда мы обязательно еще раз свяжемся с Майклом, с его агентами, и будет уже какое-то понимание дальнейших действий, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
