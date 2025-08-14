Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Появилась информация, что в Америке ряд клубов проявляет интерес. Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться»

Алексей Сопин высказался о возможном возвращении Клима Костина в «Авангард».

– Насколько реально возвращение Клима Костина в «Авангард»?

– Да все меняется практически ежедневно. Вроде бы у него и не было вариантов в Америке, потом появилась информация, что ряд клубов проявляет интерес к нему.

Не исключаю, что он может и на пробный контракт там подписаться. Наверное, это процесс не на две-три недели, и окончательно освободиться Костин сможет где-то в ноябре. Посмотрим, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .