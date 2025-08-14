Вингер «Краснодара» Сантос о лимите: «Очень противоречивый вопрос. Сильному игроку не нужно особое место в составе, чтобы себя показать»

Густаво Сантос высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Очень противоречивый вопрос. Уровень легионеров в Бразилии довольно высокий, но, схожий с местными ребятами.

Игрок основной команды, который приходит из академии, сам по себе должен быть сильный. Я думаю, ему не требуется особое место в составе, чтобы показывать себя. Но такой подход работает, ведь игроки появляются, и во всем мире выбирают бразильцев», – сказал вингер «Краснодара».