Агент Ливо: «Решение по новому клубу пока не принято. Нужно снова менять визу – Джош уже не работник «Салавата»
Агент Джоша Ливо заявил, что хоккеисту снова придется менять рабочую визу.
Вчера канадский нападающий покинул уфимский клуб. В числе главных претендентов на MVP прошлого Фонбет чемпионата КХЛ числятся «Трактор» и «Ак Барс».
«Сейчас нужно снова менять визу, потому что он уже не является работником «Салавата» и не сможет заехать по той визе. К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России.
Окончательного решения по новому клубу пока не принято», – заявил агент игрока Иван Ботев.
Агент Ливо об уходе из «Салавата»: «Решили расстаться без скандала – пока мы судимся, то не можем подписать другой контракт. Сегодня Джош определится с новым клубом, возможно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
