Агент Ливо: «Решение по новому клубу пока не принято. Нужно снова менять визу – Джош уже не работник «Салавата»

Агент Джоша Ливо заявил, что хоккеисту снова придется менять рабочую визу.

Вчера канадский нападающий покинул уфимский клуб. В числе главных претендентов на MVP прошлого Фонбет чемпионата КХЛ числятся «Трактор» и «Ак Барс».

«Сейчас нужно снова менять визу, потому что он уже не является работником «Салавата » и не сможет заехать по той визе. К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России.

Окончательного решения по новому клубу пока не принято», – заявил агент игрока Иван Ботев.

Агент Ливо об уходе из «Салавата»: «Решили расстаться без скандала – пока мы судимся, то не можем подписать другой контракт. Сегодня Джош определится с новым клубом, возможно»