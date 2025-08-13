  • Спортс
Ливо подписал контракт с «Трактором». Зарплата – около 70 млн рублей за сезон («Mash на спорте»)

Джош Ливо подписал контракт с «Трактором».

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», скоро об этом будет объявлено официально.

Ранее «Салават Юлаев» сообщил об уходе Ливо по обоюдному согласию сторон. Зарплата бывшего форварда уфимцев в «Тракторе» составит порядка 70 млн рублей за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у канадца было 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».

Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром минувшего Фонбет чемпионата КХЛ.

Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Джош Ливо
Салават Юлаев
Трактор
возможные переходы
КХЛ
деньги
