Агент Ливо об уходе из «Салавата»: «Решили расстаться без скандала – пока мы судимся, то не можем подписать другой контракт. Сегодня Джош определится с новым клубом, возможно»
Ранее стало известно, что нападающий покинул уфимский клуб.
«Мы подписали с «Салаватом Юлаевым» расторжение по обоюдному согласию.
Вообще думали судиться и провели много разговоров с КХЛ. У нас на руках все документы, чтобы мы могли отсудить компенсацию у Уфы. Правда на нашей стороне. Но проблема в том, что пока мы судимся с «Салаватом Юлаевым», то не можем подписать контракт с другим клубом КХЛ.
Лига вернула бы Ливо на работу в Уфу, но Джошуа выбыл бы на несколько месяцев из сезона. В этом для нас смысла нет. Поэтому мы решили без скандала расстаться с «Салаватом Юлаевым».
И уже, возможно, сегодня Ливо определится с новым клубом КХЛ», – сказал агент игрока Иван Ботев.
Ливо подписал контракт с «Трактором». Зарплата – около 70 млн рублей за сезон («Mash на спорте»)