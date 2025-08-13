  • Спортс
  • Быков о Ливо: «Не факт, что в «Ак Барсе» или «Тракторе» будет играть как в «Салавате». Смена обстановки – тоже вызов»
Быков о Ливо: «Не факт, что в «Ак Барсе» или «Тракторе» будет играть как в «Салавате». Смена обстановки – тоже вызов»

Вячеслав Быков порассуждал о будущем Джоша Ливо в КХЛ.

В среду канадский форвард официально покинул «Салават Юлаев» в результате расторжения контракта. Сообщалось, что «Трактор» и «Ак Барс» являются главными претендентами на Ливо.

«Стараются челябинцы и казанцы. Многое будет зависеть от интеграции Ливо в коллектив. От внедрения в схему игры команды. Не факт, что в «Ак Барсе» или «Тракторе» Ливо будет играть как в «Салавате Юлаеве».

Если он действительно большой мастер, то он будет давать результат в любой команде. Для него смена обстановки – тоже своего рода вызов», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
