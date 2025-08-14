Сафонов о питании: «Работал с нутрициологом, идеально питался. Потом теща на новый год приготовила жирненькое – на 4 дня слег, тошнило, рвало. Обвинил слишком правильное питание»

Илья Сафонов рассказал о неудачном опыте работы с нутрициологом.

– По питанию я в свое время с нутрициологом плотно работал. Потом отказался. Я месяцев шесть-восемь идеально чисто питался. А потом Новый год… Теща приготовила бутерброды, жирненькое, как-то покушал.

– Заболела печень?

– Нет. Поджелудочная у меня не справилась – я на три-четыре дня слег, тошнило меня, рвало.

– Обвинил в этом нутрициолога?

– Нет. Я обвинил в этом слишком правильное питание. Подумал, что такие разгрузки надо делать. Если по тренировкам, то в интернете читаю, с тренерами общаюсь, со специалистами. Так что я не из неба беру информацию, – сказал нападающий «Ак Барса ».

