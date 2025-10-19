«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте. Джерри отразил 31 бросок «Сан-Хосе» и делит с Баррассо 2-е место по шатаутам за клуб (22)

«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте.

«Пингвинс» обыграли «Сан-Хосе » (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ . Тристан Джерри сделал шатаут, отразив 31 бросок по своим воротам.

Для «Пингвинс» игра на ноль стала второй в этом сезоне, клуб лидирует в лиге по этому показателю. Ранее Артур Шилов сделал шатаут в игре с «Рейнджерс» (3:0).

Для Джерри матч на ноль стал 22-м за карьеру. По их числу он делит 2-е место среди всех вратарей в истории «Питтсбурга » с Томом Баррасссо. Рекордом владеет Марк-Андре Флери (44).