«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте. Джерри отразил 31 бросок «Сан-Хосе» и делит с Баррассо 2-е место по шатаутам за клуб (22)
«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте.
«Пингвинс» обыграли «Сан-Хосе» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Тристан Джерри сделал шатаут, отразив 31 бросок по своим воротам.
Для «Пингвинс» игра на ноль стала второй в этом сезоне, клуб лидирует в лиге по этому показателю. Ранее Артур Шилов сделал шатаут в игре с «Рейнджерс» (3:0).
Для Джерри матч на ноль стал 22-м за карьеру. По их числу он делит 2-е место среди всех вратарей в истории «Питтсбурга» с Томом Баррасссо. Рекордом владеет Марк-Андре Флери (44).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости