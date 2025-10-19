Свечников без очков в первых 5 играх на старте сезона НХЛ. У него 2 броска, 1 хит и «минус 1» за 11:42 против «Кингс» – минимальное время среди форвардов «Каролины»

Андрей Свечников остался без очков в первых 5 играх на старте сезона НХЛ.

Форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (4:3 ОТ).

В 5 играх в сезоне на счету 25-летнего россиянина нет результативных действий при 10 бросках в створ и полезности «минус 1».

Сегодня он провел 3-й матч подряд в четвертом звене команды. Его партнерами были Йеспери Котканиеми и Эрик Робинсон .

Свечников (11:42 – минимальное время среди форвардов «Харрикейнс», 0:31 – в большинстве) завершил игру с полезностью «минус 1» при 2 бросках в створ и 1 силовом приеме.