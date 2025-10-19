  • Спортс
  • Барбашев набрал 1+1 в матче с «Калгари» при полезности «+3». У форварда «Вегаса» 6 очков в 6 играх в сезоне
Барбашев набрал 1+1 в матче с «Калгари» при полезности «+3». У форварда «Вегаса» 6 очков в 6 играх в сезоне

Иван Барбашев набрал 1+1 в матче с «Калгари» при полезности «+3».

Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (6:1). 

На счету 29-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+3». 

Сегодня Барбашев (14:13 – все в равных составах) завершил игру с «+3». Он реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием, статистика перехватов и потерь – 1:2. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
