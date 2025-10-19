Малкин вышел на 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1355), обогнав Шенахана и Лефлера. До Бьюсика – 14 очков
Евгений Малкин вышел на 28-е место по очкам в истории НХЛ (1355).
Форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:0).
На счету 39-летнего россиянина стало 9 (2+7) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1355 (516+839) очков в 1219 играх.
Малкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Брендана Шенахана (1354 очка в 1524 играх) и Ги Лефлера (1353 в 1126).
На 27-м месте идет Джонни Бьюсик (1369 в 1540), на 26-м – Майк Модано (1374 в 1499), на 25-м – Бретт Халл (1391 в 1269).
