Малкин набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе». У него 9 очков в 6 играх в сезоне

Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Питтсбурга » отметился результативной передачей и поразил пустые ворота в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (3:0).

На счету 39-летнего россиянина стало 9 (2+7) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Малкин (15:31, 1:20 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 перехват и выиграл 50% вбрасываний (2 из 4).