Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас». У форварда 8 очков и «+7» в 6 играх в сезоне

Митч Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас».

Форвард «Голден Найтс» был признан второй звездой игры с «Флэймс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

28-летний канадец прервал безголевую серию из 5 игр со старта сезона. В матче с «Флэймс» он забил на 1-й же минуте, открыв счет с передачи Ивана Барбашева.

В концовке второго периода Марнер оформил дубль , отличившись в большинстве.

На счету нападающего, перешедшего в межсезонье из «Торонто», стало 8 (2+6) очков в 6 играх в сезоне при полезности «+7».