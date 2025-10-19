Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас». У форварда 8 очков и «+7» в 6 играх в сезоне
Митч Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас».
Форвард «Голден Найтс» был признан второй звездой игры с «Флэймс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
28-летний канадец прервал безголевую серию из 5 игр со старта сезона. В матче с «Флэймс» он забил на 1-й же минуте, открыв счет с передачи Ивана Барбашева.
В концовке второго периода Марнер оформил дубль, отличившись в большинстве.
На счету нападающего, перешедшего в межсезонье из «Торонто», стало 8 (2+6) очков в 6 играх в сезоне при полезности «+7».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
