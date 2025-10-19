«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона и занимает последнее место на Востоке
«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона.
Сегодня «Лайтнинг» уступили «Коламбусу» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джона Купера набрала 4 очка в 6 играх.
«Тампа» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, уступая конкурентам по дополнительным показателям (1 победа в основное время – худший показатель в конференции).
Кучеров пропустил 2-й матч подряд из-за болезни. После игры с «Коламбусом» (2:3) у «Тампы» пауза в календаре до четверга
