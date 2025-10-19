  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона и занимает последнее место на Востоке
1

«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона и занимает последнее место на Востоке

«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона.

Сегодня «Лайтнинг» уступили «Коламбусу» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джона Купера набрала 4 очка в 6 играх.

«Тампа» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, уступая конкурентам по дополнительным показателям (1 победа в основное время – худший показатель в конференции). 

Кучеров пропустил 2-й матч подряд из-за болезни. После игры с «Коламбусом» (2:3) у «Тампы» пауза в календаре до четверга

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
