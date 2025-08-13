  • Спортс
  • Сафонов о Радулове в «Ак Барсе»: «Пихал, мне доставалось часто. Он не умеет без эмоций. Билялетдинов пытался сделать его поспокойнее – и нет человека на льду. Зато спокойный»
Сафонов о Радулове в «Ак Барсе»: «Пихал, мне доставалось часто. Он не умеет без эмоций. Билялетдинов пытался сделать его поспокойнее – и нет человека на льду. Зато спокойный»

Илья Сафонов рассказал об игре с Александром Радуловым и его характере.

– Есть поверье, что Воронков в той команде был важным звеном, он сдерживал Радулова? 

– Только если где-то после игры он мог высказаться.

Воронков мог Радулову рассказать?

– Наоборот. Не знаю, что Ворон кого-то сдерживал. Саня ходил, пихал. Мне часто доставалось. Я в самом начале терялся. Во-первых, Радик подходит, во-вторых пихает, в-третьих, он нормально так пихает. Не совсем приятно было это слушать.

Потом Юрий Иванович Бабенко говорил мне: «Успокойся, не слушай, какой ты нехороший. Прислушайся, что он имел ввиду, возьми суть».

Потом Радул сам подходил, говорил: «Нормально, играем дальше, извини». Он быстро вспыхивает, потом также быстро успокаивается. Он говорил: «Пойми, я хочу, чтобы вы лучше играли, чтобы все вокруг лучше играли, тогда игра будет качественнее».

– Порадовался за Радулова, что в этом году он выиграл Кубок Гагарина?

– Саня – красавец. Не сильно смотрел матчи финала Кубка Гагарина, тяжело было, но он молодец. Он горит на льду.

Был период в «Ак Барсе», когда Зинэтула Хайдярович пытался сделать его спокойнее. А Радул уже со мной играл. Стал он поспокойнее – и нет человека на льду. Зато катается спокойный.

Потом, видимо, поняли, что он не умеет без эмоций. В какой-то игре ему сказали: «Играй как хочешь» – он сразу пошел, гол забил, очки пошли. Не умеет он по-другому. Он питается эмоциями, – сказал капитан «Ак Барса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Скользкий лед»
