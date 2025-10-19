Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 4 игр на старте сезона НХЛ. В матче с «Оттавой» (29 сэйвов после 33 бросков) он прервал серию поражений
Илья Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 4 игр на старте сезона НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:4).
30-летний россиянин отразил 29 из 33 бросков по своим воротам (87,9%), в том числе штрафной бросок от Шэйна Пинто в третьем периоде. Победа стала для голкипера первой в текущем сезоне.
После 4 матчей у Сорокина 86,1% сэйвов при коэффициенте надежности 4,13.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости