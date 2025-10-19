Кузьменко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 2 броска, 2 потери, 1 хит и «минус 1» за 11:04

Андрей Кузьменко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард «Лос-Анджелеса » отличился в большинстве в игре с «Харрикейнс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 6 матчах в текущем сезоне у 29-летнего форварда 4 (2+2) очка при полезности «+1».

Сегодня Кузьменко (11:04 – минимальное время в сезоне, 0:09 – в единственном и реализованном большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

У него 2 броска в створ, 1 силовой прием и 2 потери.