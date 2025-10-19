Форвард «Каролины» Джарвис – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 победными голами в первых 5 матчах в сезоне

Сет Джарвис – 1-й игрок НХЛ с 4 победными голами в первых 5 матчах в сезоне.

Форвард «Каролины» отметился уникальным достижением в истории НХЛ.

В 5 матчах в сезоне на счету 23-летнего канадца 8 (6+2) очков при полезности «+5».

При этом на его счету сразу 4 победных гола – в матчах с «Нью-Джерси» (6:3), «Филадельфией» (4:3 ОТ), «Анахаймом» (4:1) и «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).

Джарвис стал первым игроком в истории лиги с 4 победными шайбами в первых 5 матчах в сезоне.

«Каролина» одержала 5 побед в 5 матчах на старте сезона НХЛ. Команда Бринд’Амора – единственная в лиге, кто идет без поражений