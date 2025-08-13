Ситтлер о Канаде на Олимпиаде-2026: «Мы как нация уверены, что мы номер один. Ожидание только одно – выиграть золото»

Дэррил Ситтлер ожидает, что сборная Канады выиграет золото на Олимпиаде-2026.

«Ожидание для Канады одно – выиграть золото. Мы как нация уверены, что мы номер один, давно в этой позиции и хотим там остаться.

У США больше игроков на выбор, и в НХЛ американцев сейчас больше, чем когда-либо. Если Канада и США сойдутся в финале Олимпиады , это привлечет колоссальную аудиторию в Северной Америке, особенно после успеха прошлой зимы на турнире Четырех наций.

Американцы хотят быть первыми. У них ребята с характером, и как хоккейная нация они очень выросли. Молодежь обладает теми же качествами и бойцовскими чертами, что и у канадцев. Олимпиада получится отличной, это точно», – сказал член Зала хоккейной славы Дэррил Ситтлер.