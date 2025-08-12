Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей»

Мэттью Ткачак заявил, что мечтает о победе США на Олимпиаде-2026.

– Турнир четырех наций закончился не так, как хотели американцы. Золото на Олимпиаде-2026 будет местью нашим канадским друзьям?

– Не знаю, можно ли считать это местью, сборная США давно не была на вершине. Канадцы брали Олимпиады, Кубки мира и даже чемпионаты мира, хотя в этом году мы немного отыгрались. Канада была лидером и командой, которую мы пытались превзойти.

Так что это было бы не столько местью, сколько демонстрацией того, насколько далеко продвинулся хоккей в США. У нас были невероятные игроки и сборные, на которые мы равнялись всю жизнь, но они не справились с этой задачей.

Победа не только осуществит наши мечты, но и, надеюсь, принесет огромное удовлетворение тем ребятам, которые проложили нам путь, – сказал форвард «Флориды» и сборной США Мэттью Ткачак .

