Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»

Ларри Робинсон прокомментировал участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2026 .

Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

«Можно выиграть все Кубки Стэнли и все остальное, но представлять свою страну – это нечто особенное.

Не поймите неправильно, выиграть Кубок Стэнли тоже чертовски здорово. Но это гораздо более долгий процесс – 180 дней, потом еще два с половиной месяца [плей-офф]. Олимпиада – гораздо более короткий турнир.

Как и в моем случае, когда я играл в Кубке Канады, они станут партнерами по команде с хоккеистами, с которыми сталкивались у бортов и против которых ненавидели играть», – сказал шестикратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный победитель Кубка Канады Ларри Робинсон .

