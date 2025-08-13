Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»
Ларри Робинсон прокомментировал участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2026 .
Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.
«Можно выиграть все Кубки Стэнли и все остальное, но представлять свою страну – это нечто особенное.
Не поймите неправильно, выиграть Кубок Стэнли тоже чертовски здорово. Но это гораздо более долгий процесс – 180 дней, потом еще два с половиной месяца [плей-офф]. Олимпиада – гораздо более короткий турнир.
Как и в моем случае, когда я играл в Кубке Канады, они станут партнерами по команде с хоккеистами, с которыми сталкивались у бортов и против которых ненавидели играть», – сказал шестикратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный победитель Кубка Канады Ларри Робинсон.
