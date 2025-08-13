  • Спортс
Ситтлер о Кросби на Олимпиаде-2026: «Он отлично справится и станет лидером команды. Сидни становится старше и ценит эту возможность»

Дэррил Ситтлер считает, что Сидни Кросби ценит шанс сыграть на Олимпиаде-2026.

Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля. Игроки из НХЛ смогут принять в нем участие.

«Уверен, Сидни рад. Поскольку он становится немного старше, я уверен, что он ценит эту возможность.

Он отлично справится и станет лидером команды», – сказал член Зала хоккейной славы Дэррил Ситтлер.

Кросби, Маршанд, Макдэвид, Беннетт, Даути и Биннингтон – в составе Канады на ОИ-2026 по версии The Score

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
