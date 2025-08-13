Ситтлер о Кросби на Олимпиаде-2026: «Он отлично справится и станет лидером команды. Сидни становится старше и ценит эту возможность»
Дэррил Ситтлер считает, что Сидни Кросби ценит шанс сыграть на Олимпиаде-2026.
Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля. Игроки из НХЛ смогут принять в нем участие.
«Уверен, Сидни рад. Поскольку он становится немного старше, я уверен, что он ценит эту возможность.
Он отлично справится и станет лидером команды», – сказал член Зала хоккейной славы Дэррил Ситтлер.
