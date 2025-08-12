  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новиков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Овечкину можно поставить памятник в Вашингтоне. Он стал проводником между Россией и США. А на идиотов не надо обращать внимания»
1

Новиков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Овечкину можно поставить памятник в Вашингтоне. Он стал проводником между Россией и США. А на идиотов не надо обращать внимания»

Юрий Новиков высказался о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м.

Ранее появилась информация, что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Радикалы есть везде. Некоторые так говорят просто для того, чтобы пошуметь и попиариться. Понятно, что кому-то захотелось обратить на себя внимание.

Ответ на это очень простой. На «Вашингтон» ходит полный стадион. Все эти люди хотят посмотреть на Овечкина, они голосуют за него своими деньгами. Мне кажется, там после каждого матча к нему выстраивается очередь за автографами. Поэтому здесь нечего обсуждать. А радикалы есть везде.

Вспоминаю времена, когда в Америке кричали, что нужно бомбить Москву. Но все это купируется. Поэтому я бы спокойно относился к таким вещам. На такие высказывания идут ради денег и пиара. Собаки лают, караван идет.

Овечкин вошел в историю мирового спорта. Он вошел туда, сражаясь на чужих аренах. Александр стал хорошим проводником между Россией и США. А на идиотов не надо обращать внимания. В Вашингтоне Овечкину можно поставить памятник», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Овечкин
Политика
logoВашингтон
logoНХЛ
logoЮрий Новиков
болельщики
