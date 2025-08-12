Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
Капитан «Вашингтона» идет на третьем месте в НХЛ по количеству силовых приемов за карьеру в регулярках – 3743 хита. Эту статистику стали вести с 2005 года.
«Овечкин – независимый игрок. Конечно, он забивал много с передач Бэкстрема. Но чтобы он уходил от борьбы – такого нет. Пока что такого хоккеиста на Земле нет.
Александр не жалеет себя, он не ждет, пока ему что-то на тарелочке принесут. Он сам навязывает борьбу. Его количество силовых приемов зашкаливает.
Как его организм все это выдерживает? Надо составить по нему портрет хоккеиста-киборга. То, что показывает Александр, находится за пределами человеческих возможностей.
Я вспоминаю момент на Олимпиаде-2010, когда Овечкин подкатился в центре площадки под Ягра. Отмороженность в хорошем плане – это про него.
Это пример для наших хоккеистов. Нужно не жалеть себя, а также быть готовым морально и физически. Когда бьют по груше, больно не только ей, но и кулаку. Думаю, Александру приходится многое терпеть после игр. Но все это оправданно.
Овечкин добился величайшего уровня за счет беспощадности к себе и сопернику. Не знаю, кто сможет его перекрыть. Желаю ему, чтобы он и дальше выступал», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
