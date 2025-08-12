«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)
«Трактор» может расторгнуть контракт с Логаном Дэем, чтобы подписать Джоша Ливо.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что лучший снайпер и бомбардир прошлого Фонбет чемпионата КХЛ покинет «Салават Юлаев» после расторжения контракта.
Сейчас у «Трактора» в составе пять легионеров – максимальное количество по действующему лимиту.
Дэй провел за челябинский клуб 21 матч в регулярке и набрал 12 (0+12) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у 30-летнего защитника также 21 игра и 6 (1+5) баллов при полезности «0».
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
