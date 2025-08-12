13

«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)

«Трактор» может расторгнуть контракт с Логаном Дэем, чтобы подписать Джоша Ливо.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что лучший снайпер и бомбардир прошлого Фонбет чемпионата КХЛ покинет «Салават Юлаев» после расторжения контракта.

Сейчас у «Трактора» в составе пять легионеров – максимальное количество по действующему лимиту.

Дэй провел за челябинский клуб 21 матч в регулярке и набрал 12 (0+12) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у 30-летнего защитника также 21 игра и 6 (1+5) баллов при полезности «0».

Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЛоган Дэй
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoДжош Ливо
logoТрактор
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливо поедет в «Трактор», ни в «Авангарде», ни в «Дрэгонс» его не будет». Павел Лысенков об уходе форварда из «Салавата»
26вчера, 18:11
Агент Ливо Ботев о переходе в «Трактор»: «Эти вбросы делает один человек. У нас в «Салавате» полный запрет на обмен, Джош давно был бы в Уфе, затянулось получение нового паспорта и визы»
58 августа, 19:55
«Трактор» готовит трансфер Ливо из «Салавата» (Артур Хайруллин)
198 августа, 16:51
Главные новости
Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
4сегодня, 12:40
Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
2сегодня, 11:55
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
6сегодня, 11:29
Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
63сегодня, 11:17
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Ладой»
1сегодня, 11:15
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
8сегодня, 10:58
Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей»
3сегодня, 10:33
Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»
3сегодня, 10:06
Мичков о лакросс-голах в новом сезоне: «Если будет ситуация – сделаю попытку. Но не обещаю, что забью»
2сегодня, 09:44
Хайруллин о Петане в «Ак Барсе»: «Возникали сложности в коллективе. Рассказывают, что во время перелета он повздорил с одноклубником и получил по лицу»
8сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости, сейчас мы пожинаем плоды»
3 минуты назад
Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»
16 минут назад
Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
сегодня, 12:58
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
1сегодня, 12:49
Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»
1сегодня, 12:08
Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
2сегодня, 11:41
Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
сегодня, 10:43
Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»
4сегодня, 10:18
Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
6сегодня, 09:54
Плющев о позднем приезде легионеров «Сибири» на сбор: «Они обязаны были прибыть раньше срока, учитывая адаптацию. Канадский вратарь изначально вызывает много вопросов»
2сегодня, 08:59