«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)

«Трактор» может расторгнуть контракт с Логаном Дэем, чтобы подписать Джоша Ливо.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно , что лучший снайпер и бомбардир прошлого Фонбет чемпионата КХЛ покинет «Салават Юлаев » после расторжения контракта.

Сейчас у «Трактора » в составе пять легионеров – максимальное количество по действующему лимиту.

Дэй провел за челябинский клуб 21 матч в регулярке и набрал 12 (0+12) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у 30-летнего защитника также 21 игра и 6 (1+5) баллов при полезности «0».

Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»