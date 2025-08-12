Крикунов о том, где поселился в Сочи: «Пока дали квартиру в жилом комплексе, где каждый дом назван в честь фрукта. Я живу в «сливе». Нас на машине забирают и возят во дворец»

Владимир Крикунов рассказал, что в Сочи живет в доме «сливе».

– Где вы поселились в Сочи?

– Я еще в поисках жилья. Пока мне дали квартиру в жилом комплексе, где каждый дом назван в честь фрукта.

– Вам какой дом достался?

– Я живу в «сливе». Там еще ребята из команды. Нас на машине забирают и возят во дворец.

– Вы чувствуете потенциал, что «Сочи» может стать русской «Флоридой»?

– Надо, чтобы команда играла, тогда народ на хоккей пойдет. У нас прекрасный олимпийский стадион. И отличный курорт, где отдыхает вся Россия. Теперь дело за нами – привлечь болельщиков своей игрой. Нужно давать результат, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .