Крикунов о том, где поселился в Сочи: «Пока дали квартиру в жилом комплексе, где каждый дом назван в честь фрукта. Я живу в «сливе». Нас на машине забирают и возят во дворец»
Владимир Крикунов рассказал, что в Сочи живет в доме «сливе».
– Где вы поселились в Сочи?
– Я еще в поисках жилья. Пока мне дали квартиру в жилом комплексе, где каждый дом назван в честь фрукта.
– Вам какой дом достался?
– Я живу в «сливе». Там еще ребята из команды. Нас на машине забирают и возят во дворец.
– Вы чувствуете потенциал, что «Сочи» может стать русской «Флоридой»?
– Надо, чтобы команда играла, тогда народ на хоккей пойдет. У нас прекрасный олимпийский стадион. И отличный курорт, где отдыхает вся Россия. Теперь дело за нами – привлечь болельщиков своей игрой. Нужно давать результат, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости