Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»

Владимир Крикунов заявил, что «Сочи» будет играть в агрессивный хоккей.

75-летний специалист возглавил клуб в межсезонье. Он не работал в КХЛ с 2021 года.

– Я вам в воскресенье утром звоню, а команда ваша уже пробежала кроссы.

– Ну а как еще? Работаем. Нам надо быть лучшими в лиге по физике.

– У вас такие же лютые сборы? Михаил Анисин (167 см / 70 кг) рассказывал, как вы ему на плечи сажали финна Оскара Осалу (193 см / 110 кг).

– Сейчас идет совсем другая подготовка. Если убрать выходные, у нас 28 чистых рабочих дней. Теперь все иначе. И баллоны будут у меня совсем другие, легкие. И направленность на иные вещи. Все ведь меняется, и мне надо меняться вместе со временем.

– Ваш «Сочи» тоже в атаку будет играть?

– Ну конечно. А как? Будем пробовать. Сейчас народ собрался, работает. Выйдем на лед и станет понятно. Все равно ведь тактику выбирают под то, что ты имеешь. А у нас – молодые ребята.

Надо их подготовить хорошо и играть в агрессивный хоккей. Посмотрим, как получится. Мы будем стараться, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .

