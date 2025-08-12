  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»
63

Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»

Владимир Крикунов высказался об отсутствии Игоря Никитина на параде «Локомотива».

В мае ярославский клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

В межсезонье Никитин покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб. Они не были приглашены на чемпионский парад команды, который состоялся 3 августа.

– Ваши мысли о том, что «Локомотив» не позвал Игоря Никитина на чемпионский парад и не вручил ему и его штабу чемпионские перстни?

– Это так неправильно, что я даже не подберу слова. Несолидно со стороны «Локомотива», так нельзя. Серьезный же клуб. И человек заслужил, как и его помощники. В любом случае они привели команду к первому Кубку Гагарина в истории.

Вы же как-то порешали вопрос, что Никитин с помощниками уходят. В ином случае держали бы его в «Локомотиве», не отпускали бы до истечения контракта.

А раз вы отпустили Никитина, то надо было его на праздник пригласить. Тренеры ведь заслужили. «Локомотив» не мог ничего выиграть с 2003 года, когда там еще Владимир Вуйтек работал. Прошло уже 22 года. Что же в Ярославле так дешево поступили?

Никитин и его штаб строили «Локомотив» четыре года. И это дело увенчалось успехом. Вообще нормальный тренер должен за три года строить команду. Другой вопрос, что богатые клубы идут за чемпионством, а финансово скромные клубы становятся крепкими середняками, которые стабильно попадают в плей-офф и бьются в сериях. Как у меня был «Нефтехимик», как мы хотим сейчас сделать в «Сочи».

За три года это решаемая задача. Я с этим всегда справлялся. Надеюсь, что получится и сейчас. Нормальный тренер должен это делать. Ну, а Игорь – как раз такой. И в ЦСКА хорошо работал, и сделал Ярославль золотым.

Он – большой молодец, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoСочи
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoМатч ТВ
logoВладимир Вуйтек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Радулов об отсутствии Никитина на параде «Локомотива»: «Я так понимаю, у ЦСКА уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже начинаем. Всегда было бы приятно его увидеть»
284 августа, 20:32
Вячеслав Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без Никитина и его штаба, то это неуважение к специалистам, которые вели команду к победе!»
4231 июля, 13:26
«Локомотив» не сделал чемпионские перстни Никитину и его штабу. Тренеры перешли в ЦСКА в межсезонье («Матч ТВ»)
19631 июля, 09:55
Главные новости
Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
4сегодня, 12:40
«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)
13сегодня, 12:22
Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
2сегодня, 11:55
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
6сегодня, 11:29
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Ладой»
1сегодня, 11:15
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
8сегодня, 10:58
Мэттью Ткачак об Олимпиаде-2026: «Сборная США давно не была на вершине. Победа стала бы демонстрацией того, насколько продвинулся наш хоккей»
3сегодня, 10:33
Крикунов о «Сочи»: «Надо быть лучшими в КХЛ по физике. Все меняется, сейчас другая подготовка – баллоны будут легкие»
3сегодня, 10:06
Мичков о лакросс-голах в новом сезоне: «Если будет ситуация – сделаю попытку. Но не обещаю, что забью»
2сегодня, 09:44
Хайруллин о Петане в «Ак Барсе»: «Возникали сложности в коллективе. Рассказывают, что во время перелета он повздорил с одноклубником и получил по лицу»
8сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости, сейчас мы пожинаем плоды»
3 минуты назад
Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»
16 минут назад
Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
сегодня, 12:58
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
1сегодня, 12:49
Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»
1сегодня, 12:08
Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
2сегодня, 11:41
Агент Михеева о здоровье игрока: «Отрицательного ответа на сегодня нет. Надеюсь, следующий сезон будет с Артемом»
сегодня, 10:43
Михаил Котляревский: «На 2 года заканчивал с хоккеем в детстве, не брали в школу в Уфе и Казани. Я был маленький, меня просто не рассматривали»
4сегодня, 10:18
Агент Рашевского опроверг слухи о проблемах со здоровьем у игрока: «Не знаю, для чего это нужно и кто это делает. Дмитрий тренируется, у него все нормально»
6сегодня, 09:54
Плющев о позднем приезде легионеров «Сибири» на сбор: «Они обязаны были прибыть раньше срока, учитывая адаптацию. Канадский вратарь изначально вызывает много вопросов»
2сегодня, 08:59