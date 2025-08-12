Крикунов о том, что Никитина не позвали на парад «Локомотива»: «Дешево поступили, так нельзя. Человек заслужил – клуб ничего не выигрывал с 2003 года»

Владимир Крикунов высказался об отсутствии Игоря Никитина на параде «Локомотива».

В мае ярославский клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

В межсезонье Никитин покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб. Они не были приглашены на чемпионский парад команды, который состоялся 3 августа.

– Ваши мысли о том, что «Локомотив» не позвал Игоря Никитина на чемпионский парад и не вручил ему и его штабу чемпионские перстни?

– Это так неправильно, что я даже не подберу слова. Несолидно со стороны «Локомотива», так нельзя. Серьезный же клуб. И человек заслужил, как и его помощники. В любом случае они привели команду к первому Кубку Гагарина в истории.

Вы же как-то порешали вопрос, что Никитин с помощниками уходят. В ином случае держали бы его в «Локомотиве», не отпускали бы до истечения контракта.

А раз вы отпустили Никитина, то надо было его на праздник пригласить. Тренеры ведь заслужили. «Локомотив» не мог ничего выиграть с 2003 года, когда там еще Владимир Вуйтек работал. Прошло уже 22 года. Что же в Ярославле так дешево поступили?

Никитин и его штаб строили «Локомотив » четыре года. И это дело увенчалось успехом. Вообще нормальный тренер должен за три года строить команду. Другой вопрос, что богатые клубы идут за чемпионством, а финансово скромные клубы становятся крепкими середняками, которые стабильно попадают в плей-офф и бьются в сериях. Как у меня был «Нефтехимик», как мы хотим сейчас сделать в «Сочи».

За три года это решаемая задача. Я с этим всегда справлялся. Надеюсь, что получится и сейчас. Нормальный тренер должен это делать. Ну, а Игорь – как раз такой. И в ЦСКА хорошо работал, и сделал Ярославль золотым.

Он – большой молодец, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов .

