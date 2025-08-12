  • Спортс
Крикунов о предложении возглавить «Сочи»: «Менял крышу у себя дома – поднимаю трубку, а там новый гендиректор клуба. По ходу разговора уже согласился»

Владимир Крикунов получил предложение от «Сочи», когда ремонтировал крышу дома.

75-летний специалист возглавил клуб в начале августа. Он не работал в Фонбет чемпионате КХЛ с 2021 года.

– Насколько неожиданным был звонок, что вам предложили возглавить ХК «Сочи»? Правда ли, что вы чинили забор в этот момент у себя в доме в Латвии?

– Там интересная история была. Я общаюсь с Колей Заварухиным (главный тренер «Автомобилиста» – Спортс’‘). Он говорит: «Василич, мне сейчас эсэмэска пришла на телефон, что ты стал главным тренером в «Сочи».

Я ему: «Коль, наверное это из той же серии, когда сообщили, что я возглавил «Барыс». Мне все звонят: «Василич, уже в Астане?» А я отвечаю, что забор на даче ставлю.

На самом деле я сейчас менял крышу у себя дома. Ну вот, как только ремонт – сразу меня куда-то назначают. Теперь новая версия.

А в это время в наш разговор пробивается звонок. Один раз, второй, третий… Ну, мы с Колей договорили. Смотрю – опять этот номер с «27-27» на конце. Поднимаю трубку, а там – Игорь Григоренко, новый гендиректор «Сочи»: «Владимир Васильевич, как у вас дела? Вот, мы хотим пригласить вас на пост главного тренера нашего клуба». – «Вы меня хотите пригласить, а уже вся пресса меня объявила». – «Ну, это где-то ушла информация. Но мы вас в самом деле хотим видеть у себя».

Ну и все, побеседовали. И я по ходу разговора уже согласился: «Да я в принципе согласен. Всегда же говорил, что как пионер готов в любой момент», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Этим летом КХЛ сводит нас с ума

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
