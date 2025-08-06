  • Спортс
Генменеджер «Трактора» о Кравцове: «Мы до последнего рассчитывали на его положительное решение, хотя и держали в уме, что он решит в 4-й раз попытать силы в НХЛ»

Генменеджер «Трактора» высказался о переходе Виталия Кравцова в «Ванкувер».

Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год. 

«Переговоры с Виталием Кравцовым были продолжительными и регулярно меняли свое направление. Ему было сделано несколько предложений, но в итоге нападающий предпочел продолжить карьеру за океаном.

Скажу, что мы до последнего рассчитывали на его положительное решение, хотя и держали в уме, что Виталий все-таки решит в четвертый раз попытать силы в Северной Америке. Желаем ему успехов и осуществления давней мечты», – сказал генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
