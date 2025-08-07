  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Ак Барса» о Бердине: «Вратарь с большим опытом, хороший партнер по команде. Интерес к Ахтямову сохраняем, будем следить за его ситуацией. По Мифтахову аналогичная ситуация»
Генменеджер «Ак Барса» о Бердине: «Вратарь с большим опытом, хороший партнер по команде. Интерес к Ахтямову сохраняем, будем следить за его ситуацией. По Мифтахову аналогичная ситуация»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о переходе Михаила Бердина.

Срок соглашения вратаря с «Ак Барсом» рассчитан на один сезон.

«Мы не сразу решили вопрос по вратарям, потому что рассматривали разные варианты. Но всегда понимали, что идти в сезон только с двумя вратарями – большой риск. Особенно когда случаются ситуации, как в матче против «Нефтяника» – один неудачный эпизод, и можно остаться совсем с одним голкипером.

В этой линии нам нужен был и опыт выступления в лиге, и конкуренция, поэтому остановились на Михаиле Бердине. Парень с профессиональным отношением к делу и уже большим опытом – и в КХЛ, и в Северной Америке. Плюс хороший партнер по команде, мы слышали только положительные отзывы.

Он был готов полноценно играть уже в прошлом сезоне, и к этому сезону готовился в штатном режиме. Тем не менее в переговорах мы учитывали возможные риски и нашли взаимопонимание – сторона игрока пошла навстречу ради возможности играть именно в «Ак Барсе».

Также мы сохраняем интерес к Артуру Ахтямову – будем следить за его ситуацией в тренировочном лагере клуба НХЛ с прицелом на его возвращение в родную команду. Аналогичная ситуация по Амиру Мифтахову – права на него у «Ак Барса», и мы также в нем заинтересованы, если за океаном что-то не сложится.

Сейчас у нас три хороших вратаря, каждый из которых может вырасти благодаря совместной работе», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
