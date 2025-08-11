Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»

Александр Овечкин сообщил, что посетит матч звезд хоккея в Екатеринбурге.

The Magic Game пройдет 30 августа на «УГМК-Арене». По приглашению Павла Дацюка в матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и другие.

«Да, я обязательно прилечу к Паше [в Екатеринбург], не могу пропустить этот день.

Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал в гала-матче в Мытищах на Кубке Овечкина», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

«Автомобилист» показал ретро-джерси для матча звезд Дацюка: «Они объединяют дизайн маек, в которых Павел играл в США и в России. Вдохновением стала форма Зимней классики-2014»