Мостовой о том, кто лучше играет в хоккей – он или Аршавин: «Елки-палки, что за глупый вопрос? Какой Аршавин? Конечно, я»
Александр Мостовой заявил, что играет в хоккей лучше, чем Андрей Аршавин.
В субботу бывший полузащитник «Спартака» и сборной России принял участие в хоккейном гала‑матче на «Кубке Овечкина», который прошел в Мытищах. Мостовой выступил в составе команды Павла Дацюка.
Бывший футболист «Зенита» Аршавин играл в команде капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая одержала победу со счетом 11:7.
«Кто из нас с Аршавиным лучше играет в хоккей? Елки-палки, что за глупый вопрос? Какой Аршавин? Конечно, я», – сказал Мостовой.
Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
