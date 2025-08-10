Ротенберг об Ovi Cup: «Поблагодарил Овечкина за организацию турнира. Говорим, как играть против Канады и США, но сначала мы должны создать конкуренцию у нас»
Роман Ротенберг оценил прошедший детский турнир Ovi Cup .
В соревнованиях приняли участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана.
«Я поблагодарил Александра Овечкина за организацию такого замечательного турнира.
Собраны лучшие команды России, очень талантливые дети. Для детей хороший индикатор приехать на турнир, где участвуют команды из разных городов.
Мы говорим о том, как дальше играть против сборной Канады и сборной США, но сначала мы должны создать конкуренцию у нас», – сказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
