Овечкин улетит в США в начале сентября («Р-Спорт»)
Александр Овечкин улетит в США в первых числах сентября.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».
В прошлом сезоне Александр (897 шайб в регулярных чемпионатах) стал новым рекордсменом лиги по голам, обогнав Уэйна Гретцки (894).
По сумме голов в регулярках и Кубке Стэнли 39-летний форвард (974 шайбы) уступает только Гретцки (1016).
