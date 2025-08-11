Овечкин улетит в США в начале сентября («Р-Спорт»)

Александр Овечкин улетит в США в первых числах сентября.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном ».

В прошлом сезоне Александр (897 шайб в регулярных чемпионатах) стал новым рекордсменом лиги по голам, обогнав Уэйна Гретцки (894).

По сумме голов в регулярках и Кубке Стэнли 39-летний форвард (974 шайбы) уступает только Гретцки (1016).