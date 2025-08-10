Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
Роман Ротенберг заявил, что всегда готов помогать «Динамо».
В межсезонье бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо».
– Как оцените усиление «Динамо»? Стало ли «Динамо» сильнее? Есть ли у вас возможность помогать команде в трансферах?
– Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда готов помогать в целом. Если кто-то ко мне обращается, то я всегда помогаю.
Если вы ко мне обратитесь, то я вам помогу, – заверил первый вице-президент ФХР.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Хоккейный ДинамоМетр»
