Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»

Роман Ротенберг заявил, что всегда готов помогать «Динамо».

В межсезонье бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо ».

– Как оцените усиление «Динамо»? Стало ли «Динамо» сильнее? Есть ли у вас возможность помогать команде в трансферах?

– Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда готов помогать в целом. Если кто-то ко мне обращается, то я всегда помогаю.

Если вы ко мне обратитесь, то я вам помогу, – заверил первый вице-президент ФХР .