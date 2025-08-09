ЦСКА-2013 разгромил «Ак Барс» 10:0 в финале «Кубка Овечкина». У армейцев 8 побед в 8 матчах турнира с разницей шайб 124:8
ЦСКА-2013 разгромил «Ак Барс» со счетом 10:0 в финале «Кубка Овечкина».
Ежегодный детский турнир завершился сегодня в Мытищах. В решающей встрече пять шайб забросил форвард Макар Гринкевич.
В «Кубке Овечкина» участвовали 24 команды из России, Беларуси и Казахстана. По ходу соревнований армейцы одержали 8 побед в 8 матчах с разницей шайб 124:8.
В игре за третье место ярославский «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева» – 11:2.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости