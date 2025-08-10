Защитник «Сибири» Фэрранс о переходе в КХЛ: «Точно принял верное решение. Это хорошая лига, ты всегда хочешь играть против лучших»
Дэвид Фэрранс считает переход в КХЛ правильным решением.
Ранее 26-летний американский защитник подписал однолетний контракт с «Сибирью».
– В команде собрались классные парни, много помогают мне. Переезд в новый город – это всегда круто, я уже успел немного погулять и изучить Новосибирск.
– Сложно ли было принять решение переехать в КХЛ?
– Нет, я так не думаю. Это хорошая лига, здесь здорово играть. Ты всегда хочешь играть против лучших. Я немного пообщался с Шейном Принсом, он давно играет здесь, в России.
Тем не менее я полностью доверяю агенту, мы точно приняли верное решение, – сказал Дэвид Фэрранс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Сибири»
