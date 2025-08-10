Защитник «Сибири» Фэрранс о переходе в КХЛ: «Точно принял верное решение. Это хорошая лига, ты всегда хочешь играть против лучших»

Дэвид Фэрранс считает переход в КХЛ правильным решением.

Ранее 26-летний американский защитник подписал однолетний контракт с «Сибирью ».

– В команде собрались классные парни, много помогают мне. Переезд в новый город – это всегда круто, я уже успел немного погулять и изучить Новосибирск.

– Сложно ли было принять решение переехать в КХЛ?

– Нет, я так не думаю. Это хорошая лига, здесь здорово играть. Ты всегда хочешь играть против лучших. Я немного пообщался с Шейном Принсом , он давно играет здесь, в России.

Тем не менее я полностью доверяю агенту, мы точно приняли верное решение, – сказал Дэвид Фэрранс .

