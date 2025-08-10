Форвард «Сибири» Яковлев о селекции: «Хорошие ребята пришли, по фамилиям у нас боеспособный коллектив. Но это, опять же, на бумаге. Надо доказывать»
Алексей Яковлев высказался об усилении «Сибири» в межсезонье.
– Как реагировали на новости о подписаниях «Сибири», достаточно именитых игроков пришло?
– Да как обычно, ничего нового, стандартный процесс. Хорошие ребята пришли, заменили ребят, которые ушли в другой клуб. По фамилиям у нас боеспособный коллектив.
– Была реакция в стиле «банда у нас неплохая собирается»?
– Да-да, вот это было, согласен. Но это, опять же, на бумаге. Надо доказывать, – сказал нападающий новосибирцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
