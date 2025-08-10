Епанчинцев о составе «Сибири»: «Начнем сезон игроками, которые сейчас в обойме. За защитников будет отвечать Лещев, хорошо работавший в СКА»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что команда укомплектована.

– Как оцените физическое состояние Фэрранса?

– Пока тяжело сказать, его третий лед всего. Стараемся его подвести к нужной форме. Был долгий перелет, адаптация, ей уделяем внимание. Готовим его планомерно.

– Планируются ли подписания?

– Мы начнем сезон теми игроками, которые сейчас в обойме.

– Кто в предстоящем сезоне будет отвечать за защитников?

– За защитников будет отвечать Альберт Лещев, который хорошо работал в питерском СКА.

– Антон Красоткин решил свои проблемы со здоровьем?

– Будем надеяться. Было время в отпуске, он ездил в Германию. Точечно делали процедуры на те проблемные места, которые у него были. Сейчас полностью готов, – сказал Вадим Епанчинцев .

