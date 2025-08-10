Рассказов о том, что остался в «Сибири»: «Желания менять команду не было, договорились быстро. Не сомневался, что восстановлюсь после травмы»

Кирилл Рассказов сказал, что не сомневался в своем восстановлении после травмы.

– Как проходили переговоры о новом контракте с «Сибирью»?

– Я не был в это сильно вовлечен, желания менять команду не было, быстро обо всем договорились, я поставил подпись, и все.

– Было ли у вас чувство неопределенности: продлят ли контракт с игроком, только что получившим тяжелую травму?

– Да нет, все взрослые люди. Не могу сказать, что совсем не было, но, повторюсь, все прошло очень быстро.

У меня не было сомнений в том, что я восстановлюсь, у руководителей тоже, – сказал форвард новосибирцев.

33-летний игрок перешел в команду из «Сочи» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ. С его статистикой ознакомиться можно здесь .